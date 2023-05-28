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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Erdoğan'ı tebrik etti

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Erdoğan'ı tebrik etti

Politika Haberleri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "AB- Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ursula von der Leyen Avrupa Birliği Türkiye Politika Haberler

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