AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Erdoğan'ı tebrik etti
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "AB- Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika