AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna'ya destek mesajı verdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın adaylık sürecine ilişkin yapılacak değerlendirme öncesinde Kiev'e giderek destek mesajı verdi. Von der Leyen, Ukrayna'nın reformları ve ilerlemesi hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu ve ek yardım teklifi sundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın adaylık sürecine ilişkin yapılacak değerlendirme öncesinde başkent Kiev'e giderek destek mesajı verdi.

Von der Leyen, AB Komisyonu'nun 2023 Genişleme Paketi kapsamında gelecek hafta açıklayacağı "Ukrayna Raporu" öncesinde Kiev'e sürpriz ziyarette bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuşan von der Leyen, "Mükemmel bir ilerleme kaydettiğinizi söylemeliyim." dedi.

Von der Leyen, "Savaşın ortasında yaptığınız reformların çok etkileyici olduğunu söylemek istiyorum. Ülkenizi varoluş savaşı verirken derinden yenilediğinizi asla unutmamalıyız." diye konuştu.

Kiev yönetiminin gerekli reformları tamamlama yolunda olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Bu olduğunda ve ben bunun olacağından eminim ki Ukrayna, katılım sürecinin bir sonraki aşamasına geçme yönündeki iddialı hedefine ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

50 milyar avroluk ek yardım teklifi

Gelecek haftalarda AB Konseyi'ne Ukrayna'nın çabalarını desteklemek için 50 milyar avroluk ek yardım teklifi götüreceğini duyuran von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasıyla ilgili de çok kısa zamanda öneri sunacağını bildirdi.

Von der Leyen, Komisyonun Rusya'ya yönelik 12'nci yaptırım paketi hazırlığında olduğunu kaydetti.

AB, Ukrayna'ya 23 Haziran 2022'de adaylık statüsü vermişti. 14-15 Aralık'ta düzenlenecek AB zirvesinde de katılım müzakerelerinin başlatılıp başlatılmayacağına karar verilmesi bekleniyor.