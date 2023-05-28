AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, 'AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum.' mesajını paylaştı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum." mesajını paylaştı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Politika