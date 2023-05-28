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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Politika Haberleri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, 'AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum.' mesajını paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Politika

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