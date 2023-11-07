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AB Komisyonu Başkanı Ürdün Kralı Abdullah ile Görüştü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ürdün Kralı Abdullah ile görüşerek Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmemesi konusundaki tavrını ve AB'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineledi.