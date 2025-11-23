Haberler

AB Komisyonu Başkanı'ndan Ukrayna için Barış Vurgusu

Ursula von der Leyen, Cenevre'de devam eden barış görüşmeleri sırasında Ukrayna'nın sınırlarının güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini belirtti. Barış planının ölümleri durdurması ve gelecekteki çatışma olasılıklarını ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna'da barış görüşmeleri sürerken bir açıklama yayımlayarak, "Sınırlar, güç kullanılarak değiştirilemez" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden Ukrayna'da barış için gerekli şartlara işaret eden bir açıklama yayımladı. Ukrayna açısından ağır şartlar içeren 28 maddelik barış teklifi sonrasında Ukrayna, ABD ve Avrupa'dan heyetler arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde barış görüşmelerinin devam ettiği süreçte gelen açıklamada Von der Leyen, Ukrayna sınırlarının güç kullanarak değiştirilemeyeceğini söyledi.

Ukrayna'nın son günlerde pek çok tartışmanın merkezinde yer aldığını ifade eden Von der Leyen, "Güven veren ve sürdürülebilir bir barış planı, her şeyden önce ölümleri durdurmalı ve savaşı sona erdirmelidir. Aynı zamanda, gelecekteki bir çatışmanın tohumlarını ekmemelidir. Adil ve kalıcı bir barış ile Ukrayna'nın egemenliği için gerekli temel unsurlar üzerinde anlaşmış bulunuyoruz" dedi.

Von der Leyen, "Bunlardan üçünü özellikle vurgulamak isterim. Birincisi, sınırlar güç kullanılarak değiştirilemez. İkincisi, egemen bir ulus olarak Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine, ülkeyi gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacak ve dolayısıyla Avrupa güvenliğini de zayıflatacak sınırlamalar oluşturulamaz. Üçüncüsü, Ukrayna için barışı güvence altına almada Avrupa Birliği'nin rolü tam olarak yansıtılmalıdır. Ukrayna, kendi özgürlüğüne ve egemen haklarına sahip olmalıdır. Ukrayna, kendine kadar olarak Avrupa'yı seçmiştir" ifadelerini kullandı.

Bunun Ukrayna'nın yeniden inşası, Avrupa pazarına entegrasyonu, savunma sanayi altyapımıza katılımıyla ve nihayet AB üyeliğiyle başlayacağını ifade eden Von der Leyen, "Ukrayna ile üye devletlerimiz, Gönüllüler Koalisyonu ve ABD ile birlikte çalışmaya devam edecek, barış yönünde gerçek ilerleme kaydedeceğiz. Önemli olan, ortaklar olarak tek bir hat üzerinde ilerlememizdir" dedi.

Rusya tarafından kaçırılan her bir Ukraynalı çocuğun geri dönüşü için de çalışacaklarını söyleyen Von der Leyen, "Bu nedenle Ukrayna ve Kanada ile birlikte, Ukraynalı Çocukların Geri Dönüşü İçin Uluslararası Koalisyon Zirvesi'ne eş başkanlık edeceğiz. Her biri evlerine, ait oldukları yerde aileleriyle yeniden bir araya gelene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
