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AB Komisyonu Başkanı: "Ukrayna'yı desteklemek maliyetli fakat özgürlüğün değeri paha biçilemez"

Politika Haberleri

AB Komisyonu Başkanı: 'Ukrayna'yı desteklemek maliyetli fakat özgürlüğün değeri paha biçilemez'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı desteklemEk maliyetli fakat özgürlüğün değeri paha biçilemez" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı desteklemEk maliyetli fakat özgürlüğün değeri paha biçilemez" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'da bir araya geldi. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son detayları Zelenskiy'den alan ve incelemelerde bulunan Leyen daha sonra önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'daki yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarından bahseden Leyen, "Ukrayna'yı desteklemEk maliyetli fakat özgürlüğün değeri paha biçilemez" dedi.

Bloğun, Ukrayna'ya verdiği desteğin sarsılmaz olduğunun altını bir kez daha çizen Leyen fazla ayrıntı vermeden, "Ukrayna'nın kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu askeri kapasiteye sahip olması, her zamankinden daha fazla gerekli" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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