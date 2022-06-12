AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Ukrayna'nın AB adaylığı sonucu gelecek hafta belirlenecek" - Haberler

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna'nın AB aday statüsüne ilişkin görüşmeler önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırılacak" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basında konuşan Leyen, Ukrayna'nın AB adaylığına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu değerlendirme üzerinde gece gündüz çalışıyoruz. Nisan ayında Zelenskiy'e bunun üzerinde yorulmadan çalışacağımıza dair söz verdim. Ukrayna'nın AB aday statüsüne ilişkin görüşmeler önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırılacak" dedi.

Bu süreçte Ukrayna halkının yanında olduklarını dile getiren Leyen, "Ukrayna halkı inanılmaz bir güç, motivasyon ve dayanıklılık gösterdi, birlikte olacağımıza derinden inanıyorum. Bu korkunç acımasız savaşın üstesinden geleceksiniz, biz yapacağız ve siz de bu güzel ülkeyi yeniden inşa edecek ve Ukrayna'yı modernize edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, geçtiğimiz 8 Nisan'da Kiev'e ziyaret gerçekleştirmiş ve Zelenskiy'e, AB'ye giriş anketini teslim etmişti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika