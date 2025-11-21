AB Komisyonu Başkanı Leyen'den ABD'nin Barış Planı Açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşını sona erdirmek üzere önerdiği 28 maddelik plana değinerek "G20 Zirvesi sırasında liderlerle son gelişmeleri ele alacağız. ABD'nin barış planı önerisini görüşmek üzere Zeleknskiy ile de temasa geçeceğiz" dedi.

Avrupalı liderler, ABD yönetiminin Rusya- Ukrayna Savaşını sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik plan bağlamındaki gelişmelere ele almak üzere video konferans yoluyla acil toplantı kararı aldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temasa geçeceklerini duyurarak, "G20 Zirvesi sırasında liderlerle son gelişmeleri ele alacağız. ABD'nin barış planı önerisini görüşmek üzere Zeleknskiy ile de temasa geçeceğiz" dedi. Leyen, Avrupa liderlerinin her zaman savunduğu temel ilkenin "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz" olduğunu söyledi.

ABD'nin planına Avrupa sıcak bakmıyor

ABD yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planında Ukrayna'nın Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesi ve yaklaşık 1 milyon personelden oluşan ordusunu 600 bin askerle sınırlandırması şartlarının yer aldığı belirtiliyor. Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri ise bu şartları "teslimiyet" olarak görüyor. Planda Rusya'ya çeşitli tavizler verilirken, bunlar arasında Kırım, Luhansk ve Donetsk'in ABD tarafından fiilen Rus toprağı olarak tanınması ve Ukrayna güçlerinin kontrol ettikleri Donetsk bölgesinin bir kısmından çekilmesi yer alıyor. Planda ayrıca Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması yer alıyor. Ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağı, Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre edileceği ve yaptırımların kaldırılacağı belirtiliyor. Rusya'nın G8'e (şu anda G7) yeniden katılması için davet edileceği ve ABD'nin Moskova ile enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri ve Arktik'te nadir toprak metallerinin çıkarılmasını kapsayan bir anlaşma imzalayacağı ifade ediliyor. - BRÜKSEL