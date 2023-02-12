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AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Politika Haberleri

AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Michel, hayatını kaybedenler için taziyelerini ifade etti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA / Politika

Ursula von der Leyen Recep Tayyip Erdoğan Charles Michel Avrupa Birliği Politika Güncel Haberler

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