AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans, Hollanda'da genel seçimlerde liderlik etmek istiyor

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Hollanda'da kasım ayında yapılacak genel seçimlerde iki partili merkez sol bloğa liderlik etmek istediğini açıkladı. Timmermans, seçimleri kazanarak başbakan olmayı ve ülkeyi birleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Hollanda'da kasım ayının sonunda yapılması planlanan genel seçimlerde iki partili merkez sol bloğa liderlik etmek istediğini açıkladı.

Timmermans, Hollanda ulusal basınına yaptığı açıklamada, 22 Kasım'da yapılacak olan genel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Genel seçimler için ittifak olduklarını açıklayan iki partili merkez sol bloktaki İşçi Partisi ve Yeşil Sol Partinin ortak kampanyasına liderlik etmek istediğini kaydeden Timmermans, seçimleri kazanarak başbakan olmayı ve giderek kutuplaşan ülkeyi birleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

İşçi Partisi üyesi ve eski dışişleri bakanı olan Timmermans, toplumdaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak istediğini kaydetti.

Söz konusu merkez sol bloğa, Timmermans dışında liderlik etmek isteyen başka bir aday henüz öne çıkmadı.

İşçi Partisi ve Yeşil Sol Parti, 17 Temmuz'da güçlerini birleştirdiklerini açıklamıştı.

Hollanda'da koalisyon hükümeti istifa etmişti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 7 Temmuz gecesi dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin göçmen politikalarına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varamaması nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Koalisyon hükümetindeki dört partiden üçünün lideri parti başkanlığını bırakmış, Rutte ayrıca, seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulmasıyla aktif siyaseti bırakacağını belirtmişti.

Göç politikalarındaki anlaşmazlıklar

Göç politikalarındaki fikir ayrılıklarının dört parti arasında bir süredir anlaşmazlığa neden olduğu bilinirken Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) getirmek istediği düzenlemenin, savaş bölgelerinden Hollanda'ya gelen mülteci çocukların ülkede geçici olarak kalmaları ve çatışmaların bitmesiyle ülkelerine dönmelerini öngördüğü ifade edilmişti.

Partilerinin anlaşamadıkları konulardan birinin de cinsel yönelim gibi nedenlerle sığınmacı statüsü kazananlar aile birleşimi hakkından tam yararlanırken savaş ve ciddi ölüm tehlikesi nedeniyle ülkesine dönemeyen sığınmacıların aile birleşiminden kısıtlı şekilde yararlanabildiği ikili bir göçmen politikası oluşturulması teklifi olduğu aktarılmıştı.