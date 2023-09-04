AB Komiseri Türkiye'yi Ziyaret Edecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi'nin, 5-7 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, 5-7 Eylül 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ve Komiser Varhelyi, 6 Eylül günü bir araya gelerek, Türkiye-AB ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacak, ayrıca bazı bölgesel ve küresel hususlarda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Komiser Varhelyi'nin ülkemizi ziyareti çerçevesinde başka üst düzey temasları da olacaktır" denildi.