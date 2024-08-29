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AB, İsrailli bakanları yaptırım listesine almayı değerlendiriyor

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı İsrailli bakanların yaptırım listesine alınıp alınmaması konusundaki süreci başlattığını belirtti. AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, İsrailli bakanların Filistinliler ve Gazze konusundaki açıklamalarıyla ilgili yaptırım uygulama olasılığını değerlendirdiklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı İsrailli bakanların yaptırım listesine alınıp alınmaması konusundaki süreci başlattığını belirtti.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Brüksel'de toplanıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsrailli bakanların Filistinliler ve Gazze konusundaki açıklamalarıyla ilgili konuşan Borell, "Üye ülkelere, Filistinlilere yönelik kabul edilemez nefret mesajları gönderen ve uluslararası hukuka açıkça aykırı şeyler öneren bazı İsrailli bakanları yaptırım listemize dahil etmeyi uygun görüp görmediklerini sorma sürecini başlattım" dedi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Batı Şeria'da silahlı yerleşimcilere destek veren açıklamalarda bulunmuştu. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de esirler serbest bırakılana kadar 2 milyon Filistinlinin kasıtlı olarak açlıktan öldürülmesinin doğru ve ahlaki bir eylem olduğunu ifade etmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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