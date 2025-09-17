AB, İsrail Mallarına Yeniden Gümrük Vergisi Uygulamayı Planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze Şeridi'ndeki savaş ve Batı Şeria'daki devam eden ihlallere yanıt olarak İsrail mallarına yeniden gümrük vergisi uygulamayı planladıklarını belirtti.

İsrail'in Gazze şehrine kara harekatı başlatması ve işgal planını uygulaması Avrupalı ülkelerden tepki görmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Euronews haber kanalına yaptığı açıklamada İsrail'e yaptırım sinyali verdi. Kallas, Gazze Şeridi'ndeki savaş ve Batı Şeria'daki devam eden ihlallere yanıt olarak İsrail mallarına yeniden gümrük vergisi uygulamayı planladıklarını belirtti. İsrail-AB Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticaretle ilgili hükümleri askıya alma stratejisini doğrulayan Kallas, 2024 yılında AB ile İsrail arasındaki ticaretin 42,6 milyar euro olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 37'sinin tercihli muamele kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Planın, İsrail'in AB ile olan tercihli ticaret ortağı düzenlemeleri kapsamında kalan ticaretini hedeflediğini Kaja Kallas, "Dolayısıyla bu adımın İsrail için yüksek bir maliyeti olacak" dedi.

"Durumun felaket düzeyinde olduğu konusunda hemfikirsiniz, bu konuda ne yapıyoruz"

Söz konusu önlemin kabul edilmesi için AB üye devletlerinin çoğunluğu gerekirken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas bunun zor olacağını söyledi. Kaja Kallas, "Benim tüm muhataplarıma sorduğum soru şuydu: Eğer bu durumun son derece ciddi, felaket düzeyinde ve sürdürülemez olduğu konusunda hemfikirsiniz, o zaman sorulması gereken soru şudur: Bu konuda ne yapıyoruz? Eğer bu önlemleri desteklemiyorsanız, o zaman hangi önlemleri destekleyebilirsiniz? Alternatif getirin" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL