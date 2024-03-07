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AB, İsrail'in Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim planını kınadı

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Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Batı Şeria'da yasadışı konut inşa etme planını kınadı ve yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından İsrail Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimleri daha da genişleterek konut inşa etme planını onaylanmasının ardından yapılan açıklamada, "Kudüs de dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlarda taraflarca mutabakata varılanlar dışında herhangi bir değişiklik tanınmayacak" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yasadışı konut inşa edilmesi planını onayladı. Avrupa Birliği (AB)Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in başında olduğu AB Dış Eylem Servisi tarafından kararın onaylanmasının ardından yapılan açıklamada, "AB, İsrail Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimleri daha da genişleterek 3 Bin 426'dan fazla konutun inşasına yönelik planın onaylanmasını kınamaktadır" ifadeleri kullanıldı. İsrail'e geri adım atması yönünde çağrıların yer aldığı açıklamada, "AB, yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve iki devletli çözümü tehdit etmesi nedeniyle barışa engel teşkil ettiğini tekrarlamaktadır. Dahası, yerleşim yerlerinin genişlemesi, gerginlikleri azaltmaya yönelik devam eden çabalarla tamamen tutarsızdır. Bu durum yaklaşan dini günler ve bayramlar olan Ramazan, Pessah ve Paskalya öncesinde daha da önemlidir" denildi. Açıklamada, "AB'nin tutumu değişmedi. Kudüs de dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlarda taraflarca mutabakata varılanlar dışında herhangi bir değişiklik tanınmayacak" ifadesi kullanıldı.

"Bu yıl 18 bin 515 konuta onay verildi"

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich planın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkeyi inşa etmeye devam ediyoruz" dedi. Açıklamasında Batı Şeria'nın İncil'de geçen adını kullanan Smotrich, "Yahudiye ve Samiriye'de bu yıl 18 bin 515 konuta onay verildi" ifadelerini kullandı.

Smotrich geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimine 2 bin 350, Kedar'da 300, Efrat'ta ise 694 konut inşasını onaylamayı planladıklarını belirtmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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