AB, İsrail-Filistin gündemine ilişkin dezenformasyonla mücadele çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye devletlere İsrail-Filistin gündemiyle ilgili yayılan dezenformasyon içerikli gönderiler ile mücadele etme çağrısında bulunarak dün bir öneri metni yayınladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye devletlere İsrail- Filistin gündemiyle ilgili yayılan dezenformasyon içerikli gönderiler ile mücadele etme çağrısında bulunarak dün bir öneri metni yayınladı.

AB Komisyonu, dün İsrail- Filistin gündemi sebebiyle internet ortamında yayılan dezenformasyon içerikli gönderileri koordine etmeleri için üye devletlere bir öneri metni yayınladı. Yayınlanan metinde, "Avrupa Birliği'ni etkileyen, önce Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlık savaşı ve şimdi de Hamas'ın İsrail'e yönelik terörist saldırıları ile birlikte, benzeri görülmemiş bir çatışma ve istikrarsızlık dönemi bağlamında Komisyon, üye Devletlerin, Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) derhal uygulanmasını sağlamak için güçlerini birleştirmelerine güvenmektedir" ifadeleri yer aldı.

DSA YASASI ÇEVİRİMİÇİ ORTAMDA GÜÇLÜ KURALLARA SAHİP

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dezenformasyon ile mücadelede DSA yasasının kullanımıyla ilgili,"Dijital Hizmetler Yasamızla Avrupa artık, savunmasız nüfus grupları da dahil olmak üzere kullanıcıları tehditlerden korumak ve çevrimiçi temel özgürlükleri güvence altına almak için güçlü kurallara sahip. Büyük platformlar, hizmetlerinden kaynaklanan bu tür riskleri azaltmak için yeni yükümlülüklere tabidir. Bugünkü tavsiye, çalışmalarımızı Üye Devletlerle koordine etmemize ve toplumumuzu korumamıza yardımcı olacak"ifadelerini kullandı.

DİJİTAL KOORDİNATÖRLÜK İÇİN SON TARİH 17 ŞUBAT 2024

AB Komisyonu üye devletlere, DSA yasasına uygunluk ve şartların yerine getirilmesi için 17 Şubat 2024'e kadar zaman verdiğini açıkladı. Komisyon, "Tavsiye Kararı ile Üye Devletleri, yasal son tarih olan 17 Şubat 2024'ten önce, potansiyel Dijital Hizmetler Koordinatörleri ağının parçası olacak bağımsız bir otoriteyi şimdiden atamaya teşvik ediyor" diyerek üye devletlerden yasa dışı içerikler ile ilgili Komisyon ile eş zamanlı çalışarak bir müdahale mekanizması geliştirmelerini de ayrıca istedi.

SOSYAL MEDYA DEVLERİNE AÇIK MEKTUP GÖNDERİLMİŞTİ

AB, daha önce X ve Meta şirketleri sahipleri Elon Musk ve Mark Zuckerbeg'e dezenformasyon ile mücadele konusunda açık mektup göndermişti. Mektupta, yasa dışı içeriklerin kaldırılması ve yasaya uygunluğu konusunda müdahalede bulunmaları uyarıları yer almıştı.