AB, Guterres'e Destek Verdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Hamas hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek istifasını istediği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e destek vererek, "Guterres ve BM personelinin çalışmalarını tam olarak destekliyoruz" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamalarının ardından İsrail'in tepki göstererek istifasını istediği Birleşmiş BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e AB'den destek geldi. AB Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, Guterres'in sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, Guterres'in İsrail'e yönelik saldırıları açıkça kınadığını ifade etti. Borrell, Guteress'in tüm sivillerin hayatlarının aynı değerde olduğunu ve uluslararası insancıl hukukun 7 Ekim'den önce ve sonra da herkes için geçerli olduğunu da açıkça ifade ettiğini aktardı. Borrell, "Orta Doğu'da ve tüm dünyada barış ve insani yardım için Guterres ve BM personelinin çalışmalarını tam olarak destekliyoruz" dedi.

Guterres ne demişti?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 24 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi'ndeki yaptığı konuşmada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor. Topraklarının sürekli olarak yerleşim yerleri tarafından yutulduğunu, ekonomilerinin tıkandığını, insanlarının yerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını gördüler. İçinde bulundukları zor duruma siyasi bir çözüm bulma umutları yok oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Guterres, söz konusu konuşması sonrası yaptığı açıklamada ise, "Dün Güvenlik Konseyi'ndeki bazı açıklamalarımın sanki Hamas'ın terör eylemlerini meşrulaştırıyormuş gibi yanlış yorumlanması karşısında şok oldum" demişti. - BRÜKSEL