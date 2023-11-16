AB, glifosatın iznini 10 yıl uzatacak

AB Komisyonu, yabancı otlarla mücadelede kullanılan glifosatın iznini 10 yıl daha uzatma teklifini onaylayamadı. AB Komisyonu, glifosatın onayını Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Avrupa Kimyasallar Ajansı ile birlikte gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmelerine dayanarak 10 yıl daha uzatmaya devam edecek.

Avrupa Birliği (AB), yabancı otlara karşı kullanılan glifosatın iznini 10 yıl uzatacak.

AB Komisyonu, üye ülkelerin bugün yabancı otlarla mücadelede glifosat kullanım lisansının 10 yıl daha uzatılmasına yönelik düzenleme teklifini ele aldığı komite toplantısında onay veya ret yönünde nitelikli çoğunluk sağlayamadığını açıkladı.

Açıklamada, AB kuralları çerçevesinde üye ülkelerin teklife ilişkin onay veya ret yönünde nitelikli çoğunluğu sağlayamaması durumunda AB Komisyonu'nun mevcut onay süresinin sona erdiği 15 Aralık 2023 tarihinden önce bir karar almakla yükümlü olduğu anımsatıldı.

"AB Komisyonu, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) ile üye ülkelerin birlikte gerçekleştirdiği kapsamlı güvenlik değerlendirmelerine dayanarak glifosat onayını 10 yıllık bir süre için yenilemeye devam edecek." ifadesi yer alan açıklamada, verilecek onayın belirli yeni koşullara ve kısıtlamalara tabi olacağı kaydedildi.

Açıklamada, glifosat kısıtlamalarının, hasat öncesi kullanılmasının yasaklanması ve hedef dışındaki organizmaları korumaya yönelik belirli önlemlerin alınmasını içereceği belirtildi.

Glifosat kullanımına ilişkin yürürlükteki onay 15 Aralık tarihinde sona eriyordu.

Glifosat kullanımının uzatılması veya uzatılmaması için AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkenin onay vermesi gerekiyordu. Bu sağlanamadığı için AB Komisyonu karar aldı.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, sahip olduğu Roundup markası altında glifosat maddesi içeren yabancı ot ilacı üretiyor. Yabancı ot kontrolünü sağlamak amacıyla toprağa uygulanan glifosat, herbisit sınıfına giren bir kimyasal olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), 2015 yılında glifosatı olası kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

ABD ve AB'nin kimyasal maddeler ajansları ise bu maddeyi kanserojen olmayan sınıflandırmasında tutuyor.

Bazı çevre ve doğa dernekleri de Avrupa'da glifosat kullanımının yasaklanmasını talep ediyor.