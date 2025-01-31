AB, Gazze ile Mısır Arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda Misyonunu Yeniden Başlattı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda AB sınır gözlem misyonunun yeniden başlatıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda geçişi denetlemek için sivil misyonunu yeniden başlattığını açıkladı. Kallas paylaşımında, "Avrupa yardıma hazır: AB'nin sivil sınır misyonu, Filistinliler ve İsraillilerin talebi üzerine bugün Refah Sınır Kapısı'na konuşlanıyor. Filistin sınır personelini destekleyecek ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyanlar da dahil olmak üzere kişilerin Gazze'den transferine izin verecek" ifadelerini kullandı. - REFAH