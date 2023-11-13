AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki çatışmalara derhal son verilmesi ve insani yardım koridorlarının oluşturulması çağrısında bulundu. AB, Gazze'deki insani krizden ciddi endişe duyduğunu belirtti ve uluslararası insani hukuka göre hastanelerin, tıbbi malzemelerin ve sivillerin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

AB Gazze'deki çatışmalara son verilmesi ve insani yardım çağrısı yaptı

BRÜKSEL, 13 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'de "çatışmalara derhal ara verilmesi" ve insani yardım koridorları oluşturulması çağrısında bulundu.

Borrell Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, "AB, Gazze'de derinleşen insani krizden ciddi endişe duyuyor" dedi.

İhtiyaç sahipleri için "sürekli, hızlı, güvenli ve engelsiz" insani erişim ve yardım çağrısında bulunan AB, uluslararası insani hukuka göre "hastaneler, tıbbi malzemeler ve hastanelerdeki sivillerin korunması gerektiğine" vurgu yaptı.

Yazılı açıklamada, hastanelere en acil tıbbi malzemelerin derhal tedarik edilmesi ve acil tıbbi bakım gerektiren hastaların güvenli şekilde tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada AB, İsrail'i "sivillerin korunmasını sağlamak üzere azami itidal göstermeye" çağırdı.