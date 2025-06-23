İsrail'in Gazze'deki Eylemleri AB'yi Endişelendiriyor

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemleri ile AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2. Maddesi kapsamındaki insani yükümlülüklerini ihlal ettiğini açıkladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika