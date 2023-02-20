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AB Dışişleri Bakanları'ndan depremde hayatlarını kaybedenler için yapılan saygı duruşu

Politika Haberleri

AB Dışişleri Bakanları'ndan depremde hayatlarını kaybedenler için yapılan saygı duruşu

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. AB, "ağır insan hakları ihlalleri" nedeniyle 34 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, toplantı öncesi AB Dışişleri Bakanları'nın Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunduğunu belirtti.

Borrell, "Bugün toplantımıza 40 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan ki sayılar artmaya devam ediyor, Türkiye ve Suriye'deki dramatik depremin mağdurlarını anmak için saygı duruşu ile başladık. AB'nin ve üye ülkelerin önceliği, her iki ülkede etkilenen ve barınacak yerleri kalmayan yüzbinlerce insana tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde destek olmaktır. Bu çok zor zamanda Türkiye ve Suriye halkları için çok hızlı bir şekilde harekete geçtik" dedi.

Türkiye'nin yaptığı anlaşma devam etmeli

Toplantının ana gündem maddesinin Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu söyleyen Borrell, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini söyledi. Dünya'da muhtemel bir gıda krizine de dikkat çeken Borrell, "Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı tahıl anlaşmasının mutlaka devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde çok ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

AB'den 34 İranlı yetkiliye yaptırım

Toplantıda, Moldova, Afganistan, iklim ve enerji konularının da ele alındığını bildiren Borrell, AB'nin İran'a yönelik yaptırımları konusunda da 34 İranlı yetkilinin "ağır insan hakları ihlalleri" nedeniyle yaptırım listesine eklendiğini bildirdi. - BRÜKSEL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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