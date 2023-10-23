AB Dışişleri Bakanları İsrail-Filistin Gündemiyle Toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları, İsrail-Filistin gündemiyle ilgili bugün bir araya geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantı öncesi yaptığı konuşmada, 'Bugün Birleşmiş Milletlerin çatışmalara ara verilmesine yönelik çağrısını da görüşeceğiz' ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları, İsrail- Filistin gündemiyle ilgili bugün bir araya geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantı öncesi yaptığı konuşmada, "Bugün Birleşmiş Milletlerin çatışmalara ara verilmesine yönelik çağrısını da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'ye acil insani yardım gönderilmesi gerektiğini yineleyerek, "Bugün Birleşmiş Milletlerin çatışmalara ara verilmesine yönelik çağrısını da görüşeceğiz. Bu aynı zamanda rehineler için de gerekli" dedi.

YARDIMLARIN DAĞITILMASI İÇİN ÇATIŞMALARA ARA VERİLMELİ

Borell, toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna ve Karabağ'da durumun da ele alınacağını belirterek, "Rusya bu durumdan kesinlikle yararlanıyor. Gazze'de savaştan önce de var olan çifte standart sorunu şimdi yeniden gündeme geldi. Öldürülen her sivile aynı hassasiyeti göstermek adına çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. Borell ayrıca insani yardımların dağıtılması ile ilgili olarak konuşmasında, "Kişisel olarak insani yardımın Gazze'ye gelmesi ve dağıtılması için çatışmalara ara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gazze nüfusunun yarısının evlerinden taşındığını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.