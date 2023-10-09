Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail-Filistin gündemiyle olağanüstü toplanacak. AB Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail ve bölgedeki durumu ele almak üzere AB Dışişleri Bakanlarını acil bir toplantıya çağırdığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail- Filistin gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, İsrail- Filistin gündemiyle olağanüstü toplanacak. AB Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell yaptığı açıklamada, AB Dışişleri Bakanlarını acil olarak yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplantıya çağırdığını duyurarak, "İsrail ve bölgedeki durumu ele almak üzere yarın AB Dışişleri Bakanlarını acil bir toplantıya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Söz konusu toplantıya bazı bakanların yüz yüze bazı bakanların ise çevrimiçi olarak katılması bekleniyor.

"Filistinliler mağdur edilmemelidir"

Belçika basınında yer alan haberlerde ise, AB Dış ilişkiler Sözcüsü Peter Stano'nun AB olarak son gelişmeler konusunda ulusal, uluslararası ve AB düzeyinde yoğun bir diplomasi izlediklerini ve rol oynayabilecek Arap ülkelerini de devreye sokmaya çalıştıklarını söylediği aktarıldı. Haberlerde, Stano'nun ayrıca İsrail tarafının saldırıları nedeniyle Filistin halkının mağdur edilmemesi gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

Şu anda Körfez turu kapsamında Umman'da bulunan Borrell'in yaptığı görüşmelerde AB ile olan ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail - Filistin konusunu da ele aldığı aktarıldı. - BRÜKSEL