AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Lübnan, İsrail ve bölge yeni bir savaşı kaldıramaz

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, " Lübnan, İsrail ve bölge yeni bir savaşı kaldıramaz. AB de bundan etkilenecektir" dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Lübnan Dışişleri Bakanı Bou Habib, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Borrell, yaptığı açıklamada, "Lübnan Dışişleri Bakanı Bou Habib ile bir araya geldim. Mavi Hat boyunca gerilimin derhal azaltılmasının nasıl sağlanabileceğini ve herkes tarafından kabul edilebilir siyasi bir çözüme yönelik çabaların nasıl güçlendirilebileceğini ele aldık. Lübnan, İsrail ve bölge yeni bir savaşı kaldıramaz. AB de bundan etkilenecektir. AB'nin Lübnan'a ve Lübnan halkına verdiği güçlü desteği bir kez daha ifade ettim. AB, Güney Lübnan'da barış ve istikrarın korunmasında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nü (UNIFIL) desteklemektedir" dedi. - BRÜKSEL