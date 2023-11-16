AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e Gazze'deki sivil kayıpları hatırlattı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu binlerce masum sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek, 'Bir dehşet, diğerini haklı çıkarmaz.' ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu binlerce masum sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bir dehşet, diğerini haklı çıkarmaz." ifadesini kullandı.

Borrell, İsrail ziyareti kapsamında bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Cohen ile ortak basın toplantısında konuştu.

AB'nin Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını kınadığını, esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yaptığını, İsrail'in uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkını desteklediğini anımsatan Borrell, "Ancak Hamas, Filistinlileri temsil etmiyor. Hamas ayrı şey, Filistin halkı ayrı şey." dedi.

Borrell, şöyle devam etti:

"Öfkenize yenik düşmemeniz gerektiğini söylememe izin verin. İsrail'in en iyi dostunun size söyleyebileceği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Uygar bir toplumu bir terör örgütünden ayıran şey; insan hayatına saygıdır. Tüm insanların hayatı aynı değere sahiptir."

"Bir dehşet, diğerini haklı çıkarmaz. Aralarında çocukların da bulunduğu binlerce masum sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullanan Borrell, insani aralar verilerek yardımlar için koridorlar açılması çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.