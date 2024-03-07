AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi İsrail'e Gazze'ye yardım konvoylarına engel olmaması için baskı yapılması çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoylarının girişinin engellenmemesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 153 gündür devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoylarının girişinin engellenmemesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Borrell yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumdan endişe duyan herkes İsrail hükümetine, insani yardım konvoylarını engellememesi ve engelsiz kara erişimi sağlaması için baskı yapmalıdır. Diğer seçenekler yeterli değil. Havadan yardım iyi ama yetersiz, deniz koridorları gerekli ama zaman alıyor ve zaman çok önemli" dedi. - BRÜKSEL