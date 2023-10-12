AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, uluslararası insani hukuka saygı göstermeli

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Filistin-İsrail çatışması sırasında uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Borrell ayrıca, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların sağlanması çağrısında bulundu.

BRÜKSEL, 12 Ekim (Xinhua) -- Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in devam etmekte olan Filistin-İsrail çatışması sırasında sahada kendini savunurken uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Salı günü Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenen AB-KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) Ortak Konsey toplantısında konuşan üst düzey yetkili, "İsrail'in sahada kendini savunma hakkı vardır, bu kesin. Ancak söz konusu hak, uluslararası insani hukuk ilkelerine göre uygulanmalıdır" dedi.

AB diplomasi servisinden yapılan basın açıklamasına göre Borrell, "rehinelerin serbest bırakılması" ve "uluslararası insani hukuka uygun olarak gıda, su ve ilaçlara erişimin sağlanması" çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu Kan TV'ye göre Borrell ayrıca, Cumartesi günü Hamas tarafından başlatılan ve İsrail'de yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne neden olan beklenmedik saldırıyı da kınadı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden hava saldırılarında 1.100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5.339 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Borrell, konseyin ortak bildirisinden alıntı yaparak, "İki devletli çözüme olan bağlılığımızı yineledik, çünkü tek çözüm bu. Bildiğimiz başka bir çözüm yok" dedi.