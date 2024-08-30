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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Türkiye AB'ye aday bir ülkedir

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıya katılımının ikili ilişkilerdeki zorlu konuların aşılmasına katkıda bulunmasını umduklarını ifade etti.

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Borrell, Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıya katılımının ikili ilişkilerdeki zorlu konuların aşılmasına katkıda bulunmasını umduklarını ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Brüksel'de düzenlenen ve Türkiye'nin de 5 yıl aradan sonra davet edildiği AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Orta Doğu ve Kıbrıs durumunu ele aldıklarını belirten Borrell, "Özellikle ilişkimizi zorlaştıran konuları, Kıbrıs'taki durum ve Orta Doğu'daki durumla ilgili bazı sorunları ancak özellikle birçok üye ülkenin atıfta bulunduğu Kıbrıs'taki durumu gözden geçirdik" dedi. Borrell, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nı toplantımıza davet etmemizin tüm sorunlara ancak özellikle Kıbrıs'a bir çözüm aramak için diyalog sürecini yeniden başlatmanın ilk adımı olmasını umalım" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ADAY BİR ÜLKEDİR VE ÖYLE KALACAKTIR'

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili konuşan Borrell, "Türkiye aday bir ülkedir ve öyle kalacaktır. ve Türk hükümetinin uzun süredir durmuş olan müzakerelerin akıbetini merak etmesi son derece doğaldır. Türkiye'nin aday ülke olması konusunun tartışılan konulardan biri olduğu açıktır, ancak yeniden ne zaman başlayabileceğimize dair resmi bir talepte bulunulmamıştır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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