AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Orta Doğu'da Savaş Eşiğine Geliyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'daki gerilime değinerek, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da devam eden gerilime ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Borrell, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor. Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz" dedi.

Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için gerekenin uzlaşı olduğunu vurgulayan Borrell, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, gerilimin düşürülmesine engel olan herkesin yaşanacaklardan sorumlu tutulacağını ifade etti. - BRÜKSEL