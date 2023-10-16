AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Gazze'ye Yardım İçin BM Genel Sekreteri'ne Destek Verdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal altındaki Gazze'ye insani yardımların erişimine ilişkin yaptığı açıklamasına destek verdiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal atındaki Gazze'ye insani yardımların erişimine ilişkin yaptığı açıklamasına destek verdiğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal altındaki Gazze'ye ulaşamayan yardımlar ve Hamas'ın alıkoyduğu rehineleri geri bırakması konularında yaptığı açıklamaya destek verdiğini belirtti. Borell, "Rehineler koşulsuz olarak derhal serbest bırakılmalıdır. Su ve temel malzemeler de dahil olmak üzere insani yardımın ulaştırılması için Gazze'ye ve Gazze geneline engelsiz erişim sağlanmalıdır. İnsanların çektiği acılar pazarlık kozu olamaz" ifadelerini kullandı