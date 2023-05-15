AB'den Türkiye'deki seçimlere ilk yorum

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, seçimlere ilişkin açıklamasında, "Seçimlerdeki kitlesel katılımın iyi bir haber olduğunu düşünüyorum" dedi. Leyen ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "Sonucun ne olacağını yakından izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye seçimleri de gündeme geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'deki seçimlere yüksek katılımın önemine dikkat çekerek, "Tabii ki Türkiye bizim için önemli bir partner. Bu seçimlerdeki kitlesel katılımın iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu, Türk halkının gidip oy kullanmak gibi demokratik haklarını kullanmakta kararlı olduğunun ve demokratik kurumlara değer verdiğinin çok açık bir işaretidir. Dünkü seçimlerin büyük bir galibiyetidir. Şimdi seçimler hala açık sürüyor. İkinci tura bakmamız lazım, bu konudaki beyanları çok yakından takip ediyoruz ve seçimin ikinci turunda neler getireceğini görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Türkiye seçimlerini yakından izlemeye devam ettiklerini belirten AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "Bence bu gerçekten çok önemli. Türk vatandaşlarının katılım sürecini takdir etmek her zaman önemli bir gerekliliktir. Sonucun ne olacağını yakından izleyeceğiz" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL