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AB'den Rusya'dan altın alımına yasak

İhlas Haber Ajansı - Politika
AB'den Rusya'dan altın alımına yasak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına cevap olarak Rusya'dan altın alımına yasak getiren yeni yaptırım paketini onayladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına cevap olarak Rusya'dan altın alımına yasak getiren yeni yaptırım paketini onayladı.

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına cevap olarak yeni yaptırım paketini onayladı. AB Dönem Başkanı Çekya tarafından yapılan açıklamada, AB üyesi ülkelerin, Rusya'dan altın alımına yasak getiren yeni yaptırım paketini onayladığı duyurularak, "Büyükelçiler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak bir sonraki yaptırım paketini onayladı. Yeni tedbirler AB'yi G7 ortaklarıyla uyumlu hale getirecek, uygulamayı güçlendirecek ve gerektiğinde boşlukları kapatacak" ifadelerine yer verildi.

Yaptırım paketi çerçevesinde, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatı yasaklanacak, bazı Rus yetkililerin ve kurumların mal varlıkları dondurulacak, yaptırım uygulanan kişilere seyahat yasağı getirilecek ve daha önce SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak.

Yeni yaptırımların, yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

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