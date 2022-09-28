AB'den Kuzey Akım açıklaması: 'Mevcut bilgiler, sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu gösteriyor'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus gazını Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıya dair yaptığı açıklamada, "Mevcut tüm bilgiler, bu sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus gazını Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıya dair yaptığı açıklamada, "Mevcut tüm bilgiler, bu sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu gösteriyor" dedi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntısı Rusya ile AB arasında gerilimi arttırdı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin AB adına yazılı açıklama yaptı. Borrell açıklamada, "Avrupa Birliği, Baltık Denizi'nin uluslararası sularında sızıntılara neden olan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının zarar görmesinden derin endişe duymaktadır. Güvenlik ve çevresel kaygılar en yüksek önceliğe sahiptir. Bu olaylar tesadüf değildir ve hepimizi etkiler. Mevcut tüm bilgiler, bu sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu gösteriyor. Ne olduğuna ve neden olduğuna dair tam netlik elde etmeyi hedefleyen her türlü soruşturmayı destekleyeceğiz ve enerji güvenliğindeki direncimizi artırmak için daha fazla adım atacağız" ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kesinlikle kabul edilemez"

Açıklamada söz konusu sızıntının zaten enerji arzı bakımından zor durumda olan AB için yeni bir endişe kaynağı olduğu ve AB'nin enerji altyapısının kesintiye uğramasına kayıtsız kalınmayacağı aktarıldı. "Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kesinlikle kabul edilemez" denilen açıklamada, "Bu olaya güçlü ve ortak bir şekilde karşılık verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Avrupa-Rusya arasındaki gaz krizi

Rusya'dan başlayan Kuzey Akım 1 gaz boru hattı, Baltık Denizi altından Almanya'nın Greifswald kentine kadar ulaşıyor. Söz konusu boru hattı geçtiğimiz aylarda birkaç hafta kapalı kalmıştı. Rus enerji devi Gazprom, gerekçe olarak bakım çalışmalarını göstermişti. AB ise Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık enerjiyi "silah olarak kullanmakla" ve "şantaj yapmakla" suçlamıştı. Ancak Moskova yönetimi bunu reddetmişti.

Kuzey Akım 2 ise Rusya'dan Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine gaz tedarikinin arttırılması için inşa edilmişti. 2021 sonlarında tamamlanan proje, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırılarından sonra durdurulmuştu. Ancak boru hattında daha önceden pompalanmış doğal gaz bulunurken, bu gazın atmosfere salınmasından endişe ediliyor. - BRÜKSEL