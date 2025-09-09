AB'den İsrail'in Hamas Heyetine Yönelik Saldırıya Tepki

Avrupa Birliği (AB), Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı nedeniyle İsrail'e tepki göstererek, "Saldırı uluslararası hukuku ve Katar'ın toprak bütünlüğünün ihlalidir" dedi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. AB tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in bugün Doha'daki Hamas liderlerine yönelik hava saldırısı, uluslararası hukuku, Katar'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmekte ve bölgede şiddetin daha da tırmanması riskini doğurmaktadır. AB'nin stratejik ortağı Katar'ın yetkilileri ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ederiz. Gazze'deki savaşın herhangi bir şekilde tırmanmasından kaçınılmalıdır. Bu kimsenin çıkarına değildir. Gazze'de ateşkesin sağlanması yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL