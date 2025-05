AB'den İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Hamas'la mücadele için gerekli olanın ötesine geçti" dedi.

İsrail'in Gazze saldırıları ve son bombardımanı ciddi sivil kayıplarına neden oluyor. İsrail'in saldırılarının haklı olmadığına ilişkin "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun askeri saldırılar terörle mücadele ve esirlerin kurtarılması amacına hizmet etmesi bakımından artık bana bir anlam ifade etmiyor" ifadelerini kullanan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ardından bir açıklama da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan geldi. Gazze'de can kaybının artmaya devam ettiğini aktaran Kallas, " İsrail'in Gazze'deki saldırıları Hamas'la mücadele için gerekli olanın ötesine geçti" dedi.

"İnsani yardım silah haline getirilemez"

Yardımların çoğunun ihtiyacı olan Filistinlilere ulaşmadığını kaydeden Kallas, "Gazze'ye sağlanan yardımların büyük kısmı AB tarafından sağlanıyor ancak İsrail tarafından engellendiği için bu yardımlar halka ulaşmıyor" diye konuştu. Kallas ayrıca, AB'nin ABD ve İsrail tarafından desteklenen ve BM ile diğer insani yardım kuruluşlarını yok sayan yeni bir yardım dağıtım modelini desteklemediğini söyleyerek, "İnsani yardım dağıtımının özelleştirilmesini desteklemiyoruz. İnsani yardım silah haline getirilemez" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, İsrail'in Gazze'nin sivil altyapısına yönelik son saldırılarını "iğrenç" ve "orantısız" olarak nitelendirdi. - BRÜKSEL