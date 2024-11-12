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AB'den İsrail'e Tepki: Batı Şeria İlhakı Yasa Dışı

AB'den İsrail'e Tepki: Batı Şeria İlhakı Yasa Dışı
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki ifadelerini kınadı, bu söylemlerin uluslararası hukuku çiğnediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 2025 yılının Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamasını kınayarak, "Bu, yasa dışı ilhak yolunda atılmış açık bir adımdır. Bu tür söylemler uluslararası hukuku çiğnemekte, Filistinlilerin haklarını ihlal etmekte ve iki devletli çözüm umutlarını baltalamaktadır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'nın önümüzdeki yıl ilhak edilmesine yönelik çaptığı skandal çağrıya AB'den tepki geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Smotrich'in Batı Şeria'da 'egemenliğin uygulanması' çağrısını açıkça kınıyorum. Bu, yasa dışı ilhak yolunda atılmış açık bir adımdır. Bu tür söylemler uluslararası hukuku çiğniyor, Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor ve iki devletli çözüm umutlarını baltalıyor" ifadelerini kullandı.

Smotrich'in skandal açıklaması

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, dün lideri olduğu aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, Donald Trump'ın yeni başkanlık döneminin, "İsrail egemenliğini Yahudiye ve Samiriye'deki (Batı Şeria) yerleşim yerlerine uygulamak için önemli bir fırsat" sunduğunu belirtmişti. Smotrich, "Yahudiye ve Samiriye'deki yerleşim yerlerine egemenlik uygulamaktan bir adım uzaktaydık ve şimdi bunu yapmanın zamanıdır" ifadelerini kullanarak, "2025 yılı, Yahudiye ve Samiriye'de (Batı Şeria) egemenlik yılı olacak" demişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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