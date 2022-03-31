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AB-Çin zirvesi yarın yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AB-Çin zirvesi yarın yapılacak

Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki 23'üncü zirve yarın videokonferans yöntemiyle yapılacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki 23'üncü zirve yarın videokonferans yöntemiyle yapılacak.

AB ve Çin arasındaki 23'üncü zirvenin yarın videokonferans yöntemiyle yapılacağı bildirildi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte AB'yi temsil eden AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yarın sabah Çin Başbakanı Li Keqiang ve öğleden sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek.

AB Konseyi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Zirvenin ana odak noktası, Ukrayna'daki savaş, uluslararası toplumun Ukrayna'yı desteklemek için katılımı, Rusya'nın saldırganlığının neden olduğu dramatik insani kriz, uluslararası düzen için istikrarsızlaştırıcı doğası ve doğal küresel etkisi olacak" denildi.

Açıklamada, "Liderler ayrıca ikili ilişkilerin durumunu ve iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve sağlık gibi ortak çıkar alanlarını ve ayrıca daha dengeli ve karşılıklı ticaret ilişkisini sağlamanın yollarını tartışacaklar" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "AB, kurallara dayalı uluslararası düzeni ve evrensel değerleri koruma ihtiyacını vurgulama fırsatını değerlendirecektir. AB, AB-Çin insan hakları diyaloğunun önemli ölçüde yeniden başlatılması çağrısında bulunacaktır" denildi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti, Charles Michel, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Politika, Haberler

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