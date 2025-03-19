AB, Çelik İthalatını Yüzde 15 Azaltmayı Planlıyor

Avrupa Birliği (AB), Avrupa pazarına ucuz çelik akışını durdurmak amacıyla çelik ithalatı kotasını düşürerek gelecek ay ithalatı yüzde 15 oranında azaltmayı planlıyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulama kararının ardından ucuz çeliğin Avrupa pazarına akışını engellemek istediklerini açıkladı. Sejourne, bu çerçevede çelik ithalatı kotasının düşürülerek nisan ayı itibarıyla çelik ithalatının yüzde 15 aşağıya çekmeye planladıklarını aktardı. Sejourne, "Kimsenin Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarına saygı göstermediği ve herkesin ulusal güvenliğe atıfta bulunduğu bir dönemde, Avrupa Birliği, kendi sanayisinin çökmesine müsaade eden tek kıta olamaz" dedi.

Avrupa Birliği'nin sanayi stratejisinden sorumlu olan Sejourne, Trump'ın gümrük vergisi kararının ardından ABD pazarının ticari açıdan uygun olmaması nedeniyle Kanada, Hindistan ve Çin'deki üreticilerin Avrupa pazarına daha fazla satış yapmak isteyeceklerini öngördüğünü ifade etti. 1 Nisan tarihinden itibaren çelik türleri için ithalat kotalarını azaltmanın ilk adım olacağını vurgulayan Sejourne, Avrupa Komisyonu'nun sektörün önerileri doğrultusunda hazırlayacağı yeni mekanizmanın çok daha katı olacağını belirtti.

Avrupa Birliği'nin ayrıca çelik ihtiyacını karşılamada dışarıya bağımlı olmak istemediğini de vurgulayan Sejourne, "İleride yaşanabilecek gerginlikler, savaşlar ve pandemiler gibi zorlukları da göz önüne almamız gerekiyor. Geçmişte Rus gazı konusunda neler olduğunu gördük. Yarın, çeliğin de gaz konusunda yaşadığımız durum gibi olmasını önlemeliyiz" dedi.

Yerli üreticileri desteklemenin önemine değinen Sejourne, "Çeliğimizi Avrupa'da tutmak ve geri dönüşümünü Avrupa'da gerçekleştirebilmek istiyoruz. Bu stratejik bir mesele. Çelik olmadan savunma sanayisi olmaz. Çelik olmadan otomobil sanayisi olmaz. Biz sanayimizi korumak istiyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu, eylem planı açıkladı

Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın zor durumdaki çelik sektörünü daha rekabetçi hale getirmek ve ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerinin etkisinden korumak amacıyla bugün bir eylem planı açıkladı.

Çevre dostu ve uygun maliyetli enerjiye erişim, şirketlerin üretimlerini karbon emisyonuna ilişkin gevşek düzenlemelere sahip ülkelere taşımaları aleyhinde caydırıcı önlemler, Avrupa sanayisini güçlendirme, hammaddeye erişimi güvence altına alma, geri dönüşümü ve kaynakların verimli kullanımını teşvik etme ve inovasyona yatırım gibi konulara odaklanan eylem planı, Avrupalı çelik üreticileri tarafından olumlu karşılandı. - BRÜKSEL