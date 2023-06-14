AB, casus yazılım kullanan üye ülkelere müdahale etmiyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Sophie In 't Veld, AB'nin casus yazılım kullanarak vatandaşlarını dinleyen üye ülkelere müdahale etmediği gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi. In 't Veld, AB'nin bu krizle ilgili 'neredeyse hiçbir şey yapmadığını' söyledi. Komitenin raporunda casus yazılımın Yunanistan, Polonya, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerde muhalifleri, gazetecileri ve sivil toplumu izlemek, sindirmek ve itibarlarını sarsmak için kullanıldığı bildirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Sophie In 't Veld, Avrupa Birliğini (AB) başta Yunanistan olmak üzere casus yazılım kullanarak vatandaşlarını dinleyen üye ülkelere müdahale etmediği gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi.

AP milletvekili ve Pegasus ve eş değer casus yazılım kullanımı hakkında oluşturulan komitenin raportörü In 't Veld, AP Genel Kurulunda komitenin araştırmaları neticesinde hazırladığı raporla ilgili oturumda konuştu.

In 't Veld, yaklaşık 15 aylık çalışmaların eseri olan raporun yarın oylanacağını ifade ederek, "Casus yazılım sadece bir teknoloji değildir. Otoriterlerin alet takımıdır. Demokrasi için büyük bir tehdittir. Bu sadece Suudi Arabistan veya Meksika'da olmuyor. Hayır, burada, kapımızın önünde, AB içinde AB hükümetleri tarafından yapılıyor. Bu bir demokrasi krizidir." diye konuştu.

Komitenin çalışmalarına başladığı Temmuz 2021'den bu yana dinleme vakalarından hiçbirinin adalete kavuşmadığını vurgulayan In 't Veld, AB'nin bu krizle ilgili "neredeyse hiçbir şey yapmadığını" söyledi.

In 't Veld, "Üye devletlere çok dostane bir şekilde durumu açıklamalarını isteyen mektuplar yazıldı. AB'nin diğer krizlere tepkisiyle oldukça keskin bir tezat görüyorum." dedi.

Oturuma katılan AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders'e seslenen In 't Veld, "AB harekete geçmeli ve kendisine hareket etme yetkisi vermelidir. Açıkçası, kanunları uygulama konusunda ulusal otoritelere güveniliyor ama failin kendisi zaten ulusal otoriteler. Bu tam bir demokratik krizdir. Bu nedenle teknokratik, hukukçu ve ürkek bir tepkiye değil, bir kriz yanıtına ihtiyacımız var. Diğer krizlerde yaptığımız gibi hareket etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonunun yanıtı

Ardından söz alan Reynders da "Parlamento tarafından kabul edilen tavsiyeleri inceleyeceğiz ve takibini yapacağız." dedi.

Reynders, Komisyonun casus yazılımların kullanmasını kınadığını belirterek, "Ulusal yetkili makamların ve mahkemelerin, yasa dışı gözetim faaliyetlerine ilişkin iddiaları eksiksiz bir şekilde soruşturmak ve vatandaşların güvenini kazanmak için yetkilerini tam olarak kullanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

AB'de casus yazılım kullanımı

Komitenin raporunda casus yazılımın Yunanistan, Polonya, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerde muhalifleri, gazetecileri ve sivil toplumu izlemek, sindirmek ve itibarlarını sarsmak için kullanıldığı bildirildi.

Yunanistan'da muhalefet partisi lideri ve aynı zamanda AP milletvekili de olan Nikos Androulakis ve gazeteci Tanasis Kukakis gibi kişilerin dinlendiği skandala da değinilen raporda, "siyasi ve mali kazançlar için casus yazılımların gazetecilere, politikacılara ve iş adamlarına karşı kullanıldığı ve insan hakları sicili zayıf olan ülkelere ihraç edildiği" ifadeleri yer aldı.

Rapor yarın AP Genel Kurulunda oylanacak.