AB Büyükelçisi ve Pakistan'dan Kınama

AB BÜYÜKELÇİSİ VE PAKİSTAN'DAN KINAMA

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bombalı terör eylemi ile ilgili mesaj yayımladı. Meyer-Landrut, "Bu sabah Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise " Pakistan, bugün erken saatlerde kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor. Bu menfur saldırıda yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesi için dua ediyoruz. Pakistan, terör belasına karşı mücadelesinde kararlılıkla Türkiye'nin yanındadır. Türk milletinin karakteristik cesareti ve kararlılığıyla bu belayı yeneceğine ve daha da güçlenerek çıkacağına inancımız tamdır" denildi.

ANKARA,