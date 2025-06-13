AB Büyükelçisi Ossowski'den Gerilim Uyarısı: 'Ateşle Oynamak'!

1) BÜYÜKELÇİ OSSOWSKİ: BU BÖLGEDE GERİLİMİN ARTIRILMASI ATEŞLE OYNAMAKTIR

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, " İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "Bu bölgede gerilimin artırılması ateşle oynamaktır. İsrail'i, bölgedeki ülkelerle yaşadığı meseleleri diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz" dedi.

Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Malta, İspanya ve Hollanda'nın Ankara büyükelçileri ve eşlerinin yer aldığı heyet, programı kapsamında ilk olarak Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından heyet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "Bu bölgede gerilimin artırılması ateşle oynamaktır. İsrail'i, bölgedeki ülkelerle yaşadığı meseleleri diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz. Askeri yollarla gerilimin artırılması hiçbir zaman çözüm olamaz" dedi.

'SON DERECE ETKİLEYİCİ BİR ŞEHİR'

Diğer yandan Şanlıurfa'ya ilişkin konuşan Ossowski, "Şanlıurfa, medeniyetlerin beşiği; sadece Avrupa değil, dünya medeniyetlerinin de başlangıç noktalarından biri. Bu nedenle ziyaret edilmesi gereken, son derece etkileyici bir şehir. Aynı zamanda çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptı, bu konuda örnek bir dayanışma sergiledi. Türkiye2nin ve Şanlıurfa'nın gösterdiği bu insani tutum, tarihi bir dayanışmadır. Şanlıurfa, çok rekabetçi bir şehir. Tarıma dayalı sanayinin yanı sıra başka alanlarda da büyük potansiyel var. Daha fazla Avrupa firmasını buraya çekmek, yatırımlarını sürdürmelerini ve artırmalarını istiyoruz" diye konuştu. Ossowski, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar açısından önemli bir rol oynadığını ifade etti.

'AB, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI'

Ossowski, ayrıca gerçekleştirdikleri temaslar kapsamında kentin yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı bulduklarını belirterek, "Bunları çok beğendik, 2026'da Dünya Müzik Şehirleri Zirvesi, Şanlıurfa'da yapılacak. Bu bizim için çok önemli. Avrupa Birliği heyetiyle mülteci projelerinde olduğu gibi gelecekte de iş birliğimizi artırmak istiyoruz" dedi.

Ziyaret kapsamında AB heyeti, kentte yürütülen sosyal projeler hakkında bilgi aldı ve yerel yöneticilerle iş birliği olanaklarını değerlendirdi.