AB Büyükelçisi Meyer-Landrut:  Gördüğümüz manzara şok edici

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Rus güçlerinin çekilmesinin ardından ortaya çıkan sivil katliamını değerlendirdi. Landrut, "Ukrayna'da Rusya tarafından işgal edilmiş bölgelerden Rus kuvvetlerinin ayrıldıktan sonraki gördüğümüz manzara gerçekten şoke edici görüntüler. Bu suçların soruşturulmasına yönelik olarak atılacak adımlarda Avrupa Birliği'nin yer alacağına dair, Avrupa Komisyonu'nun başkanından da, Avrupa kurumlarından da açıklamalar geldi. Savaş suçlarının adalete teslim edilmesi yönünde açıklamalar geldi." dedi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeleri incelemek ve çeşitli ziyaretlerle bulunmak üzere Konya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomiye dahil edilmesi projesinin kentteki uygulamasını ziyaret etti.

Suriyeli sığınmacılar için yapılan yardımlara da değinen Meyer-Landrut, "Geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa Birliği Türkiye'deki Suriyelilerin beraberinde getirdiği yükle baş edebilmesi için 3 milyar Euro'luk bir yardım paketini kabul etti. Böylelikle sağlanan toplam yardım miktarı 10 milyar Euro civarına yaklaştı. Yeni kararlaştırılan desteğin en iyi şekilde nasıl kullanılabileceğine dair Türk makamlarıyla görüşmeler yapmaktayız. Özellikle sosyoekonomik destek açısından, bu kişilere yönelik istihdam fırsatları yaratılması anlamında. Konya ziyaretimizde de bu amaca ulaşmayı hedefleyen projeleri ziyaret ettik." diye konuştu.