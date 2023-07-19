AB, Bosna Hersek'in Anayasal Düzenini Koruma Çağrısı Yaptı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'in anayasal düzenini baltalama çalışmalarına son verilmesi çağrısında bulundu. Borrell, bu tarz adımların ciddi sonuçları olabileceğini belirtti. Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ve Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi ile yapılan basın toplantısında, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecine odaklanması gerektiği vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'in anayasal düzenini "baltalama çalışmalarına" bir an evvel son verilmesi çağrısında bulunarak bu tarz adımların ciddi sonuçları olabileceğini söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen AB-Bosna Hersek İstikrar ve Ortaklık Konseyi 5. Toplantısı'nın ardından Borrell, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Avrupa Komisyonunun Komşuluk ve Genişleme Politikasından Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Borrell, Bosna Hersek Bakanlar Konseyini çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek, ülkede güvenlik ve dış politikada atılan adımların AB ile uyumlu olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) alınan kararların, AB'nin bakış açısıyla örtüşmediğine işaret eden Borrell, "Bu şekliyle söz konusu entite, kendini izole etmekte. Bosna Hersek'in anayasal düzenini 'baltalama çalışmalarına' bir an önce son verilmelidir. Bu tarz adımların ciddi sonuçları olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Bosna Hersek'teki provokatif, ülkede bölünmeleri tetikleyen ve toprak bütünlüğüne saldıran söylemlerin de bir an evvel son bulması gerektiğini vurgulayarak "Savaş suçlularının yüceltilmesine de son verilmeli zira böyle şeylerle uğraşanların Avrupa'da yeri yok." dedi.

Bosna Hersek halkının sürekliliği olan bir gelişimi hak ettiğine işaret eden Borrell, "Ülkedeki tüm siyasi aktörlere, enerjilerini bölünmeye değil AB üyelik sürecine harcamaları çağrısında bulunuyorum. Böylece sorumluluklarını da daha hızlı tamamlarlar." diye konuştu.

"AB, Bosna Hersek'e kazanç sağlayacaktır"

Kristo da geçen yıl aralık ayında aday ülke statüsü alan Bosna Hersek'in bu yılın sonuna kadar müzakere sürecine başlamasını temenni ettiğini söyleyerek "Toplantıda birçok konuyu ele aldık. Bizim için en önemli olan; AB tarafından belirlenen 14 anahtar önceliği yerine getirmek." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in AB üyelik süreci kapsamında attığı adımlarla ilgili Borrell ve Varhelyi'yi bilgilendirdiğini aktaran Kristo, alınan kararların uygulanmasının gerektiğini söyledi.

Kristo, Bosna Hersek'te anahtar kelimenin "diyalog" olduğuna işaret ederek "Gelişim için çalışmalarımıza devam edeceğiz. AB'ye verdiği destek için teşekkür ediyorum." dedi.

Varhelyi de Bosna Hersek'in, AB için önemli olduğunu vurgulayarak "AB üyeliği, Bosna Hersek'e her açıdan kazanç sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

RS'de anayasaya aykırı kararlar alındı

Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), geçen ay, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kararlarının entite topraklarında geçerli sayılmaması ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar alınmıştı.

Yüksek Temsilci Schmidt de NSRS'nin aldığı kararları iptal etmiş ve yürürlüğe giremeyeceklerini açıklamıştı.

Ayrılıkçı söylemleriyle bilinen RS Başkanı Milorad Dodik ise Schmidt'in resmi bir temsilci olmadığını ve kararlarını uygulamayacaklarını söylemiş, Schmidt'in iptal kararına karşı çıkarak RS'de alınan kararların yürürlüğe girmesi için imza atmıştı.