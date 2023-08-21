AB, Batı Balkan Ülkeleri ve Ukrayna ile Moldova'nın Üyelik Perspektiflerine Destek Verdi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-Batı Balkanlar Zirvesi vesilesiyle Batı Balkan ülkeleri, Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye üyelik perspektiflerine desteklerini yineledi. Michel ve von der Leyen, görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti ve genişlemenin AB'nin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkeleri ile Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye üyelik perspektiflerine desteğini yineledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan'ın başkenti Atina'da AB-Batı Balkanlar Zirvesi ve bölgedeki ülkelere üyelik perspektifi verilen Selanik Bildirgesi'nin 20. yıl dönümü vesilesiyle akşam yemeğine katıldı.

Eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile verimli görüşmeler yaptığını kaydetti.

Michel, "Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova ortak bir Avrupa mirasına, tarihine ve geleceğine sahiptir. Genişleme, kıtamızda barışı, güvenliği ve refahı teşvik etmek için güçlü bir araç olan AB'nin en önemli önceliği olmaya devam ediyor. Bu Avrupa vizyonunu, gerçeğe dönüştürmek için ileriye dönük bir yol bulmalıyız." mesajını verdi.

Von der Leyen de "AB'ye üye olmaya aday dostlarımızı daha hızlı, bize çok daha yakın bir hale getirmemiz gerekiyor. Doğu ve Batı Balkanlar'daki komşularımız ve ortaklarımızın Avrupa perspektifini görüşmek üzere Atina'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bölgelerimiz arasındaki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, toplantı kapsamında ikili görüşmeler yaptı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı buluştuğunu bildiren von der Leyen, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimleri azaltma, AB'nin kolaylaştırıcı diyaloğuna dönme ve Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin anlaşmaları uygulama konularını ele aldığını belirtti.

Batı Balkanlar'daki 6 ülke, 2003'te Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde "potansiyel aday" ülke olarak belirlenmişti. Bosna Hersek ve Kosova halen "potansiyel aday" ülkeler olarak sayılırken Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya yıllar içinde "aday ülke" statüsünü almıştı.

Ukrayna ve Moldova da Haziran 2022'de aday ülke ilan edilmişti.