AB, Arnavutluk ile sınır ötesi suçla mücadele ve göçle ilgili anlaşma imzalayacak

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ile sınır ötesi suçla mücadele ve göçle ilgili ortak sınır yönetimi faaliyetleri için anlaşma imzalayacak. AB Konseyi, Arnavutluk ile AB'nin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) arasında operasyonel faaliyetler için anlaşmanın imzalanması konusunda karar aldı. Anlaşma ile iki taraf arasında ortak operasyonlar düzenlenebilecek ve Frontex'in sınır yönetimi ekipleri Arnavutluk'ta konuşlanabilecek.

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ile sınır ötesi suçla mücadele ve göçle ilgili ortak sınır yönetimi faaliyetleri için anlaşma imzalayacak.

AB Konseyi, Arnavutluk ile AB'nin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) arasında operasyonel faaliyetler için anlaşma imzalanması konusunda karar aldı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Frontex, Arnavutluk'a göç akımları, yasa dışı göç ve sınır ötesi suç örgütleriyle mücadelede yardımcı olabilecek.

Anlaşmayla iki taraf arasında ortak operasyonlar düzenlenebilecek. Ayrıca Frontex'in sınır yönetimi ekipleri Arnavutluk'ta konuşlanabilecek. Bunun için Arnavutluk'un izin vermesi gerekecek.