AB, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınadı ve Türkiye'ye dayanışma mesajı verdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sabah saatlerinde Ankara'da bulunan İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişimini kınadı.

Sabah saatlerinde Ankara'da düzenlenen terör saldırısı Avrupa Birliği (AB) tarafından kınandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, "AB, Ankara'da Türkiye İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen terör saldırısını kınıyor. Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuştu. Teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde 2 polis yaralanmıştı. - BRÜKSEL