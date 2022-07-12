AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, AB üyesi ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana toplam 13.8 milyar euroluk Rus varlığını dondurduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik yaptırımları sürerken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, Çekya'nın başkenti Prag'da AB üyesi ülkelerin adalet bakanlarının gayriresmi toplantısında Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında gazetecilere demeç verdi.

AB üyesi ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana toplam 13.8 milyar euroluk Rus varlığını dondurduğunu ifade eden Reynders, "Şu an için oligarklardan ve diğer kuruluşlardan gelen 13,8 milyar euro değerindeki fonları dondurduk, bu oldukça büyük" dedi.

Bu varlık dondurmalarının çoğunu ise 27 AB üyesi ülkesinden 5'inin yaptığını ifade eden Reynerds, "Ancak çok büyük bir kısmı, 12 milyardan fazlası 5 üye ülkeden geliyor" dedi.

AB, 98 kuruluş ve yaklaşık bin 160 kişiyi yaptırım listesine aldı

Diğer AB üyesi ülkelere Rus varlıklarına yönelik adım atması çağrısında bulunan Reynders, şu anda 98 kuruluş ve aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu yaklaşık bin 160 kişinin yaptırım listesine olduğunu ifade etti.

Dondurulan varlık miktarının, banka hesaplarında tutulan nakit paranın yanı sıra el konulan yatlar ve gayrimenkullerin tahmini değerlerinin birleşimi olduğu ifade edildi. Söz konusu dondurulan varlıklara, AB Komisyonun, geçtiğimiz mayıs ayında dondurduğu Rusya Merkez Bankası'na ait 24 milyar euroluk varlığı içermiyor. - PRAG

İhlas Haber Ajansı / Politika