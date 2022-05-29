AA Parlamento muhabiri Sinan Uslu dünyaevine girdi - Haberler

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AA Parlamento muhabiri Sinan Uslu dünyaevine girdi

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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AA Parlamento muhabiri Sinan Uslu dünyaevine girdi

Anadolu Ajansı (AA) Parlamento muhabiri Sinan Uslu, hayatını Sümeyye Adanur ile birleştirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Parlamento muhabiri Sinan Uslu, hayatını Sümeyye Adanur ile birleştirdi.

Wedding In Ankara'da gerçekleştirilen düğünde çiftin nikah şahitliklerini AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ile çiftin yakınları yaptı.

Düğüne çok sayıda davetli katıldı.

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Anadolu Ajansı Parlamento Evlilik Ankara Politika Haberler

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