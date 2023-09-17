93 Yaşındaki Kore Gazisi Türk Askerinin Fedakarlığını Anlattı

İzmir'de yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Bakış, Kore Savaşı'nda Türk askerinin büyük bir fedakarlık gösterdiğini söyledi.

Kore'ye 1950 yılında gönderilen askerler arasında yer alan Mehmet Bakış, savaşı bazen ağlayarak bazen de yazdığı şiirleri okuyarak hatırlıyor.

Mehmet Bakış, AA muhabirine, İzmir'in Bergama ilçesinde askerlik görevini er olarak yaparken Kore Savaşı için Güney Kore'ye sevk edildiklerini belirtti.

Gemiyle 1 ayda Kore'ye gittiklerini, ardından yürüyerek cepheye ulaştıklarını anlatan Bakış, cephede bulunduğu 9 ay boyunca Türk askerlerinin büyük fedakarlık ve kahramanlıklarına tanık olduğunu ifade etti.

"Nerede tehlikeli yer varsa Türk askeri gidiyordu"

Türklerin büyük başarı gösterdiğini kaydeden Bakış, şöyle konuştu:

"Amerikalılardan teslim aldık cepheyi. Amerikalılar cepheyi alıyor 10 gün kalıyor, biz alıyoruz 1 ay kalıyoruz. Nerede tehlikeli yer varsa Türk askeri gidiyordu. Son cephe tehlikeli geçmişti. Pusu keşif koluna gidiyoruz. Bir vadi vardı, arada da boşluk; boşluğu kapatmak için bir manga asker, yerleşiyor akşam 5'ten sabah 5'e kadar yatıyorsun. Bizden evvel düşman gelip oraya yerleştiyse senin hayatın gitti, şansına."

"Osman ismini verdiğimiz Koreli çocuğun bakımını üstlendik"

Bir arkadaşının karnından vurulduğunu gözyaşları içinde anlatan Bakış, "O günleri Allah bir daha yaşatmasın, Müslümanlara göstermesin. Oranın insanı da perişan oldu. Köyler yanmış, fakirlerdi. Pirinçten başka yedikleri bir şey yoktu." dedi.

Tugaylarına sığınan "Osman" ismini verdikleri Koreli bir çocuğun bakımını üstlendiklerini de anlatan Bakış, şöyle konuştu:

"Onlar bize karşı çok sevgi saygı gösteriyorlar. Bir ara buraya geldi birisi, benim önümde yere eğiliyor. Gemiler geliyor, yemeğe davet ediyorlar, gidiyoruz. Kore'de kabristanları öyle bir yapmışlar ki her tarafı gül bahçesi, 18 devletin askeri vardı orada, kabristanlarda başta bizim asker geliyor. Kabristanları çok muazzam yapmışlar, Türklere karşı saygıları sonsuz. Kore'de bizim kabristanlık var. 'İyi ki sizi Allah bize gönderdi, sizden yardım aldık.' diyorlar. Bizim kadar orada fedakarlık gösteren devlet yoktur."

Amatör olarak şiir yazdığını belirten Bakış, Kore Savaşı'ndan döndüğünde yazdığı şiiri okudu.

Kore Savaşı'na katılmak üzere gönderilen ilk Türk tugayı, 17 Eylül 1950'de yola çıkmıştı.