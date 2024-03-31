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90 Yaşındaki Bedriye Altun Sedye İle Oyun Kullandı

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Edirne'de yaşayan 90 yaşındaki Bedriye Altun, ambulansla getirildiği okulda sedyede oyunu kullandı.

Edirne'de yaşayan 90 yaşındaki Bedriye Altun, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Kırkpınarağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na getirildi.Altun, sağlık ekiplerinin yardımıyla sedye ile oy kullanacağı 1358 nolu sandıkta oyunu kullandı.

"Ben bu halimle sedye ile oy kullanmaya geliyorum herkeste oy kullansın"

Oyunu kullandıktan sonra sağlık çalışanlarına "Sizlere de yük oldum evladım kusura bakmayın" diyen Bedriye Altun, "Ben bu halimle sedye ile oy kullanmaya geliyorum, herkesin de oy kullanmaya gelmesi gerekiyor. 90 yaşımda sedye ile beni getirdiler. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlık görevini yerine getiren Altun, oyunu kullanmasının ardından tekrar ambulans ile evine bırakıldı.

Yaşlı kadının kızı Fikriye Altun, "Annem 90 yaşında ve oyunu kullanmak istedi. Biz de onu zor şartlarda olsa da getirdik. Oyunu kullandı ve çok mutlu. Annem herkesi oyunu kullanmasını istiyor ve oy insanın namus borcudur diyor" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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